به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده نگهداری کالا در انبار خارج از ضوابط تعیینی به به ارزش ۹۸ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متخلف را معادل یک چهارم ارزش کالا به پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.