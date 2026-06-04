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مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۲۴ میلیارد ریالی متصدی انبار به دلیل نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی در رشت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مرتضی امینی گفت: شعبه هشتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده نگهداری کالا در انبار خارج از ضوابط تعیینی به به ارزش ۹۸ میلیارد ریال رسیدگی کرد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و متخلف را معادل یک چهارم ارزش کالا به پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.