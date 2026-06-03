برنامه‌های «گزارش ورزشی»، «دایره طلایی» و «دست اول ویژه جام جهانی»، از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه فوتبال‌های دوستانه بین المللی تیم‌های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶، امشب تیم اروپایی هلند با الجزایر قاره آفریقا دیدار می‌کند.

این مسابقه ساعت ۲۲:۱۵، از برنامه «گزارش ورزشی» به صورت زنده پخش می‌شود.

این بازی در ورزشگاه دکویپ شهر روتردام هلند برگزار می‌شود. گزارشگری این بازی را شهاب وهابی به عهده دارد.

رقابت‌های کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی، پنج شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد، در شهر اولان‌باتور کشور مغولستان برگزار می‌شود، که شبکه سه این مسابقات را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

برنامه «دایره طلایی» قرار است که سومین رقابت‌های کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که در کشور مغولستان و شهر اولان باتور برگزار می‌شود را برای علاقه مندان به این ورزش پرافتخار کشورمان به صورت زنده پوشش دهد. فرنگی کاران ایران نیز در آن با حریفان خود به رقابت می‌پردازند.

برنامه کشتی ایران روز‌های پنجشنبه و جمعه از ساعت ۶:۰۰ صبح تا ۹:۳۰ و در ادامه از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰ است.

در این مسابقات تیم کشورمان با ۶ ورزشکار و سرمربی گری حسن رنگرز شرکت دارند.

ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا

۶۳ کیلوگرم: محمد مهدی کشتکار _ عرفان جرکنی

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی _ محمد جواد رضایی



برنامه «دست اول ویژه جام جهانی»، امروز ساعت ۱۸، به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می‌شود و به بررسی آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار تدارکاتی با مالی و سفر به مکزیک خواهد پرداخت.

این برنامه با محوریت بررسی آخرین شرایط تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدار تدارکاتی برابر مالی و همچنین برنامه‌ریزی برای سفر به مکزیک، تازه‌ترین اخبار و تحولات مربوط به تیم ملی را مورد واکاوی قرار خواهد داد.

در این برنامه، رئیس فدراسیون فوتبال، به صورت زنده و از طریق ارتباط تصویری با شبکه ورزش همراه خواهد شد و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت تیم ملی، برنامه‌های آماده‌سازی و اقدامات فدراسیون برای حضور در رقابت‌های پیش‌رو ارائه خواهد کرد.