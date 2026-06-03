به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در گفت‌و‌گو با برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر گفت: از مجموع حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان مطالبات گندمکاران، امروز حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

در همین حال، رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: این مبلغ پس از حدود دو ماه تأخیر به گندمکاران پرداخت شده و پرداخت‌ها به صورت اوراق انجام گرفته است.

موضوع تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران از جمله مطالبات اصلی فعالان بخش کشاورزی در ماه‌های اخیر بوده و مسئولان وعده داده‌اند روند پرداخت‌ها در ادامه با سرعت بیشتری دنبال شود.