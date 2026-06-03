میهمانی بزرگ غدیر و برپایی ۶۰۰ موکب در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با عید سعید غدیر خم برنامههای متنوع فرهنگی مذهبی و مردمی در سراسر استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام افتخاری با تبریک عید غدیر به مردم استان و همه دوستداران اهلبیت (ع) گفت: عید غدیر عید ولایت و امامت و عید همه خوبیهاست و امسال این مناسبت بزرگ با ایام مقاومت و حماسهآفرینی مردم ایران اسلامی و جبهه مقاومت شکوه و جلوه ویژهای پیدا کرده است.
وی افزود: تقارن عید غدیر با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) که پیامآور غدیر و ادامهدهنده راه امیرالمؤمنین (ع) بودند حال و هوای خاصی به برنامههای امسال بخشیده و مردم نیز با حضور گستردهتری در مراسمها شرکت می کنند.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در نقاط مختلف استان ادامه داد: مراسمهای متنوعی در شب و روز عید غدیر و همچنین شام عید در سراسر استان برگزار میشود.
حجتالاسلام افتخاری اضافه کرد: علاوه بر گرامیداشت عید غدیر برنامههایی نیز برای بزرگداشت امام راحل شهدای مقاومت و حماسه مردم ایران اسلامی در نظر گرفته شده است.
افتخاری افزود: بیش از ۶۰۰ موکب مردمی در قالب مهمانیهای کیلومتری و جشنهای خیابانی در شهرستانهای مختلف استان برپا و برنامههای متنوع فرهنگی مذهبی و اجتماعی اجرا می شود.
وی ادامه داد: این موکبها علاوه بر پذیرایی از مردم برنامههای متنوعی شامل اجرای مسابقات فرهنگی، جنگهای شادی، برنامههای ویژه کودکان، سرود، اجرای گروههای فرهنگی و برنامههای هنری برگزار می کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به برگزاری برنامهها در مرکز استان گفت: جشن بزرگ عید غدیر در یاسوج از شامگاه شب عید همزمان با نماز مغرب و عشا در بلوار جمهوری اسلامی آغاز میشود و تا پایان شب ادامه دارد.
وی افزود: همچنین در روز عید غدیر از ساعت ۱۰ برنامههای مردمی و جشنهای خیابانی در بلوار جمهوری اسلامی یاسوج آغاز میشود و تا پایان شب ادامه می یابد.
حجتالاسلام افتخاری گفت: در برخی شهرستانها برنامهها از صبح روز عید و در برخی مناطق با توجه به شرایط آب و هوایی از عصر آغاز می شود و تا ساعات پایانی شب ادامه مییابد.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای مهم پیشبینی شده پخش مستقیم پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در محل برگزاری جشنهای عید غدیر است که همزمان از رسانه ملی نیز پخش می شود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گفت: عید غدیر فرصت بزرگی برای تقویت وحدت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ ولایت و مقاومت است و تلاش شده امسال برنامهها با مشارکت گسترده مردم و هیاتهای مذهبی در فضایی پرشور برگزار شود.