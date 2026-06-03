دومین مانور سراسری طرح مهتاب طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق با حضور برخط مدیران صنعت برق کشور برگزار شد که در این مانور از سوی مدیرعامل شرکت توانیر اعلام شد که شرکت توزیع برق خوزستان در حوزه مدیریت هوشمند تلفات و ساماندهی مصارف غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح تا کنون، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با تاکید بر اهمیت برخورد با مصارف غیر مجاز و نامتعارف برق اظهار کرد: مانور سراسری مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق و دستیابی به اهداف عملیاتی پیش‌بینی شده در تمامی شهر‌های استان اجرا شد که با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و میدانی در دومین مانور، ۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۴۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد.

وی در ادامه افزود: در جریان این مانور، ۸۷ کنتور معیوب تعویض، ۸۹ کنتور جدید نصب و ۱۶ مورد کنتور دستکاری‌شده اصلاح شد. همچنین پنج دستگاه ترانس غیرمجاز، ۳۶۲ مورد برق غیرمجاز و ۴۰۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری شد و ۱۷۸ مورد تست دیماند کشاورزی نیز انجام گرفت.

به گفته وی، این اقدامات در روز مانور در مجموع منجر به احصای حدود ۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۴۰ کیلووات‌ساعت انرژی شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح مهتاب از ابتدای سال جاری آغاز شده است، اظهار کرد: از زمان آغاز آن تاکنون، ۱۸۴ دستگاه ترانس غیرمجاز و ۹ هزار و ۲۵۱ مورد انشعاب غیرقانونی جمع‌آوری شده است. همچنین ۳ هزار و ۸۷۶ کنتور معیوب تعویض، ۱۲۲ دستگاه شمارشگر نصب و ۳ هزار و ۲۵۴ تست پمپاژ کشاورزی انجام شده است.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۳۲ کیلومتر شبکه سیمی نیز به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

این مقام ارشد صنعت برق خوزستان عنوان کرد: نتیجه تلاش‌های صورت گرفته از ابتدای اجرای طرح تا کنون، احصاء حدود ۴۰۰میلیون کیلووات ساعت انرژی است که این میزان ذخیره انرژی می‌تواند به شرایط سخت تابستان کمک کند.

خدری با اشاره به راهبرد اصلی این طرح گفت: طرح مهتاب فراتر از یک مانور مقطعی، برنامه‌ای عملیاتی و مستمر برای پایش و کنترل هوشمند شبکه است که با محوریت مقابله با انشعابات غیرمجاز، ساماندهی کنتور‌های دستکاری‌شده و توسعه شمارشگر‌های هوشمند دنبال می‌شود.

در همین راستا، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر، ضمن تقدیر از عملکرد توزیع برق خوزستان به صورت برخط، بر اولویت‌های راهبردی این طرح در کل کشور تأکید کرد و افزود: رویکرد کلیدی در مانور مهتاب، جمع‌آوری قاطعانه انشعابات غیرمجاز و در عین حال بسترسازی قانونی برای نصب شمارشگر‌های هوشمند برای آن دسته از متقاضیانی است که تاکنون از انشعاب قانونی برخوردار نبوده‌اند؛ راهبردی که نقشی تعیین‌کننده در کاهش تلفات انرژی و ارتقای قابلیت اطمینان شبکه برق کشور ایفا می‌کند.