پخش زنده
امروز: -
همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بنر ویژه گردونه جوایز نهضت ملی «زندگی با آیهها» برای استفاده در جشنها و ویژهبرنامههای غدیر منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سفیران و فعالان قرآنی میتوانند با استفاده از این بنر تعاملی، فضایی جذاب برای مخاطبان در جشنهای غدیر خلق کنند.
براساس این طرح، شرکتکنندگان با اسکن QR کد درج شده روی بنر، وارد صفحه اختصاصی شده، به یک پرسش کوتاه پاسخ میدهند و شانس خود را برای برنده شدن در قرعهکشی جوایز ارزشمند امتحان میکنند.
این گردونه جوایز، با هدف افزایش تعامل مخاطبان با پویش «زندگی با آیهها» و ترویج فرهنگ قرآنی در ایام غدیر طراحی شده است.
علاقهمندان میتوانند فایل باکیفیت این بنر را از طریق بنر زیر دانلود کرده و در برنامههای غدیری خود از آن استفاده کنند.