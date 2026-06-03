پخش زنده
امروز: -
استاندار خوزستان با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر بهرهگیری از نیروهای متعهد و متخصص بومی، از اجرای یک طرح راهبردی برای تربیت یک هزار جوان مستعد استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده با اعلام نهایی شدن توافقات سهجانبه میان استانداری، شرکت ملی نفت ایران و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، گفت: با اختصاص ۵۶۰ میلیارد ریال اعتبار، گامی بلند در جهت تحول زیرساختهای مهارتآموزی و اتصال آموزش به خط مقدم صنعت نفت برمیداریم.
وی اظهار داشت: طرح توانمندسازی یک هزار نفر از جوانان کارآمد و مستعد بومی با اولویت تمامی شهرستانهای استان، کلید خورده است. این جوانان در دورههای فنی و تخصصی و منطبق با نیاز روز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، چنان مهارتی خواهند آموخت که بینیاز از هر دوره آموزشی مجدد، پای کار صنعت بزرگ نفت استان بایستند.
استاندار خوزستان که همواره بر شعار از هر روستا یک مهارت و عدالت در توزیع فرصتها تأکید داشته، تصریح کرد: ۲۰۰ میلیارد ریال برای آموزش این هزار نیروی ارزشمند تأمین شده و اولویت مطلق با متقاضیان بومی از همه شهرستانهاست تا دیگر کسی نگوید فرصتها فقط در مرکز استان متمرکز است.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساختهای آموزشی استان گفت: ۳۶۰ میلیارد ریال دیگر نیز صرفاً برای بهروزرسانی و نوسازی تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفهای در شهرستانها اختصاص یافته است. کارآموزان ما باید با مدرنترین ابزارها و استانداردهای صنعتی آشنا شوند؛ چراکه فردای صنعت نفت خوزستان، امروز در کارگاههای فنی و حرفهای ساخته میشود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این طرح، فاصله میان «مدرک تحصیلی» و «مهارت عملی» را در خوزستان از میان برمیدارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این ابتکار، ورود جوانان بومی به بدنه اجرایی صنعت نفت نه یک رویا، بلکه یک مسیر هموار و طبیعی باشد.