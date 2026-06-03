به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه هیات پنجم بدوی رسیدگی تخلفات صنفی رشت به پرونده کم فروشی نان رسیدگی کرد.

مرتضی امینی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود درپرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶۶۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از واحد صنفی نانوایی گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.