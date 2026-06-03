خروج ۷هزار اتباع غیرمجاز از کهگیلویه و بویراحمد
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دو سال اخیر هفت هزار اتباع خارجی غیرمجاز از استان طرد شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، فتاح محمدی، در نشست کارگروه اتباع بیگانه از شناسایی تعداد قابل توجهی از اتباع غیرمجاز در استان خبر داد و بر لزوم اجرای دقیق قوانین مربوط به اقامت اتباع در این استان تأکید کرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: ۱۱ هزار و ۲۵۲ تبعه غیرمجاز در استان شناسایی شدهاند که طبق گزارشها، تعدادی از آنها از ساکنان سایر استانها بودند.
محمدی افزود: طی دو سال اخیر، حدود هفت هزار نفر از این اتباع از استان خارج شدند، طبق برآوردها اکنون جمعیت اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در استان، حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر هستند.
معاون سیاسی استانداری تصریح کرد: حضور اتباع غیرمجاز هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل میکند، گفت: به عنوان متولیان، وظیفه داریم حضور اتباع بیگانه در سطح استان را بهصورت کاملاً ضابطهمند و قانونی مدیریت کنیم.
محمدی خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد از جمله استانهای ممنوعه برای حضور اتباع بیگانه محسوب میشود از این رو فقط افرادی که دارای ویزای معتبر بود و یا همسر ایرانی دارند، مجاز به اقامت هستند.
وی بر ضرورت همکاری نهادهای آموزشی در حوزه مدیریت اتباع تأکید کرد و گفت: با توجه به حضور دانشجویان خارجی در دانشگاههای استان، تمامی مراکز دانشگاهی مشخصات دقیق دانشجویان خارجی خود را در اسرع وقت در اختیار حوزه اتباع و امور خارجه استانداری قرار دهند.