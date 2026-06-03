معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در دو سال اخیر هفت هزار اتباع خارجی غیرمجاز از استان طرد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، فتاح محمدی، در نشست کارگروه اتباع بیگانه از شناسایی تعداد قابل توجهی از اتباع غیرمجاز در استان خبر داد و بر لزوم اجرای دقیق قوانین مربوط به اقامت اتباع در این استان تأکید کرد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: ۱۱ هزار و ۲۵۲ تبعه غیرمجاز در استان شناسایی شده‌اند که طبق گزارش‌ها، تعدادی از آنها از ساکنان سایر استان‌ها بودند.

محمدی افزود: طی دو سال اخیر، حدود هفت هزار نفر از این اتباع از استان خارج شدند، طبق برآورد‌ها اکنون جمعیت اتباع بیگانه غیرمجاز ساکن در استان، حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر هستند.

معاون سیاسی استانداری تصریح کرد: حضور اتباع غیرمجاز هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند، گفت: به عنوان متولیان، وظیفه داریم حضور اتباع بیگانه در سطح استان را به‌صورت کاملاً ضابطه‌مند و قانونی مدیریت کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: کهگیلویه و بویراحمد از جمله استان‌های ممنوعه برای حضور اتباع بیگانه محسوب می‌شود از این رو فقط افرادی که دارای ویزای معتبر بود و یا همسر ایرانی دارند، مجاز به اقامت هستند.