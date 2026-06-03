به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان با ۶ کشتی گیر در این مسابقات حضور دارد که نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۵ نفر حضور دارند، بصورت دوره‌ای برگزار خواهد شد، که پیام احمدی در دور نخست با لالیت لالیت از هند پیکار می‌کند.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۸ شرکت کننده دارد، علی احمدی وفا در دور اول مقابل ساهیل ساهیل از هند قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که ۷ نفر حضور دارند، نیز بصورت دوره‌ای برگزار خواهد شد، که در گروه اول عرفان جرکنی ابتدا در مقابل ژولامان شارشنبکوف قهرمان جهان از قرقیزستان قرار می‌گیرد. محمد مهدی کشتکار دیگر نماینده کشورمان نیز در مقابل سونی کومار از هند قرار می‌گیرد. در ادامه دو نماینده کشورمان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با برنده مسابقه کشتی گیرانی از هند و قرقیزستان مبارزه خواهد کرد. محمد جواد رضایی دیگر نماینده کشورمان که در آن سوی جدول حضور دارد پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل سلطان استولوی از قزاقستان قرار می‌گیرد.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

پنجشنبه ۱۴ خردادماه:

ساعت ۶ لغایت ۱۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۷، ۷۲، ۷۷، ۸۲، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق

جمعه ۱۵ خردادماه:

ساعت ۶ لغایت ۱۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۳ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰: مسابقات رده بندی و فینال اوزان فوق