استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت گسترش آموزش، نظارت و هشدار‌های ایمنی در حوزه گازرسانی گفت: اجرای دقیق کنترل‌های فنی و رعایت استاندارد‌ها در نصب تجهیزات گازی می‌تواند از بروز حوادث ناگوار و خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در بازدید از شرکت گاز خوزستان با بیان اینکه گازرسانی از خدمات اساسی جمهوری اسلامی برای کاهش محرومیت و توسعه عدالت خدماتی است، اظهار کرد: باید آموزش‌ها، هشدارها، رصد‌ها و نظارت‌ها به‌گونه‌ای دنبال شود که مردم از بابت حوادث ناشی از گاز احساس نگرانی نکنند و ایمنی در این حوزه به‌صورت مستمر تقویت شود.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی در حوزه گازرسانی افزود: بحث آموزش در کنار کنترل‌های لازم برای کاهش حوادث مرتبط با گاز باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد تا کمتر شاهد آسیب‌های جانی و مالی برای شهروندان و از دست رفتن جان عزیزان باشیم.

استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم پیگیری مستمر اقدامات پیشگیرانه در این حوزه گفت: کنترل‌ها، آموزش‌ها و نظارت‌ها باید به گونه‌ای انجام شود که نگرانی‌ها درباره انفجار گاز و پیامد‌های آن به حداقل برسد.

موالی‌زاده همچنین با اشاره به مسئولیت فعالان و مجریان حوزه نصب تجهیزات گازی تصریح کرد: کسانی که تجهیزات گازی را نصب می‌کنند باید با دقت و حساسیت کامل عمل کنند و همه موارد فنی و نظارتی را به‌درستی رعایت کنند.

استاندار خوزستان گازرسانی را از خدمات مهم جمهوری اسلامی دانست و گفت: جمهوری اسلامی از ابتدا با هدف ورود به همه عرصه‌ها و محرومیت‌زدایی، ارائه خدمات به مردم را در دستور کار قرار داده که گازرسانی یکی از خدمات اساسی در این مسیر است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمینه گازرسانی به نقاط مختلف کشور نسبت به بسیاری از کشور‌ها توفیقات قابل توجهی داشته و لازم است این دستاورد‌ها به‌درستی اطلاع‌رسانی شود.

موالی‌زاده با بیان اینکه موضوع گاز، برق، آب و انرژی از مسائل مهم و اساسی برای مردم است، خاطرنشان کرد: این حوزه‌ها باید به‌صورت مستمر رصد شوند تا مردم دغدغه‌ای در این زمینه‌ها نداشته باشند.