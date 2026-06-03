به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، سه هزار و دویست و نود و دومین محفل انس با قرآن آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، فردا پنجشنبه ۱۴ خرداد و از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه همزمان با عید سعید غدیر خم در شبستان امام خمینی (ره) این آستان مقدس برگزار می‌شود.

اجرای این محفل را محمدرضا پورمعین به عهده دارد و محمدرضا پورزرگری و محسن امامی در آن تلاوت خواهند داشت.

محمدجواد دلفانی حافظ قرآن نیز در این محفل، محفوظات خود را ارائه خواهد داد و گروه تواشیح و همخوانی «سبحان» نیز اجرا خواهد داشت.

در پایان این محفل به تعدادی از حضار به قید قرعه جوایزی اهدا خواهد شد.