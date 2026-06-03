به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد ، مجمع فلسطین پاکستان ، ضمن مردود بودن ، هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ، تاکید کرد: که «توافق ابراهیم» و همچنین راهکار موسوم به «دو دولتی» تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست. در این بیانیه آمده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، با وجود ادعای حمایت از صلح و آتش بس، در عمل زمینه تشدید جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه را فراهم کرده و اکنون نیز در تلاش است پاکستان را به سمت برقراری روابط با اسرائیل سوق دهد. مجمع فلسطین پاکستان با اشاره به نقش ترامپ در شکل گیری و گسترش توافق ابراهیم در جهان عرب، اعلام کرد: این پروژه تلاشی جدید علیه مسئله فلسطین و امت اسلامی است. فلسطین تنها متعلق به ملت فلسطین بوده و رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع و اشغالگر به شمار می‌رود. در ادامه اعلام کرده : پس از جنگ تحمیلی علیه ایران و ناکامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف خود، اکنون فشار‌ها برای عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های اسلامی با اسرائیل افزایش یافته است. مجمع فلسطین پاکستان همچنین از موضع «خواجه آصف» وزیر دفاع پاکستان در مخالفت با پیشنهاد آمریکا برای عادی سازی روابط با اسرائیل استقبال کرد و خواستار اتخاذ موضعی شفاف و قاطع از سوی دولت پاکستان شد؛ موضعی که بر اساس آن هیچگونه سازش یا رابطه با رژیم صهیونیستی پذیرفته نشود.