ارزش معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی»، امروز، چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، از مرز ۲۷.۵ همت عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد امروز ارزش کل معاملات خرد «سهام و صندوق‌های سهامی» به ۲۷۵،۳۷۵ میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات خرد دیروز، سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، به مرز ۲۹ همت رسیده بود.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس و فرابورس به محدوده ۲۳۲ همت رسید و ارزش کل بازار‌های سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۱۵ هزار و ۱۵۹ همت قرار گرفت.

افزون بر این، شاخص کل بورس تهران در مبادلات امروز با ۱۴ هزار واحد افزایش، معادل ۰.۳ درصد رشد کرد و به سطح ۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۹۹۹ واحد رسید.

در مبادلات امروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۰.۱ درصدی در محدوده یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۹۹ واحد ایستاد.

شاخص کل فرابورس نیز با افت (۰.۰۱) درصدی به سطح ۳۳ هزار و ۳۲۵ واحد رسید.

بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام و حق تقدم توسط سرمایه گذاران وارد شد و بیشترین خروج پول را از صندوق‌های سهامی شاهد بودیم.

در مجموع ۵۳ درصد بازار معادل حدود ۴۲۰ نماد در محدوده‌ی مثبت و ۴۸ درصد بازار معادل ۳۹۰ نماد در محدوده‌ی منفی معامله شدند.