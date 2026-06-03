به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حجت‌الاسلام علی چراغی‌پور» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ایلام از برگزاری مراسم بزرگداشت سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) همزمان با سراسر کشور در استان خبر داد.

این مراسم امشب با شعار محوری «بیعت با ولایت» در قالب تجمعات شبانه مردمی در سراسر استان برگزار می‌شود. مردم ولایتمدار ایلام بار دیگر ارادت خود را به آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به نمایش خواهند گذاشت.

مراسم مرکز استان ساعت ۲۱:۳۰ امشب در میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم در این آیین معنوی حضور خواهند یافت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر کریمی‌تبار، نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه ایلام، به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

چراغی‌پور با تقدیر از حضور پرشور و دشمن‌شکن مردم استان در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه ماه‌های گذشته، اظهار داشت: امت همیشه در صحنه و بیدار استان ایلام در بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) نیز حضوری گسترده و حماسه‌آفرین خواهند داشت.