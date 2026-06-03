پدافند غیرعامل امروز به یک الزام راهبردی تبدیل شده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: پدافند غیرعامل امروز از یک ضرورت عبور کرده و به یک الزام راهبردی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با تأکید بر اهمیت ارتقای آمادگی زیرساختهای استان در برابر تهدیدات، گفت: تجربه جنگ رمضان نشان داد که پدافند غیرعامل دیگر یک ضرورت صرف نیست، بلکه به یک الزام راهبردی برای حفظ تداوم خدمات و صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور تبدیل شده است.
سیف در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان البرز با حضور معاون امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور، اظهار کرد: اهمیت و ضرورت توجه به پدافند غیرعامل امروز بیش از هر زمان دیگری برای مدیران اجرایی کشور و استانها ملموس شده است و تجربیات حاصل از جنگ رمضان، ابعاد مختلف این ضرورت را بهخوبی نمایان کرد.
وی افزود: در روزهای ابتدایی بحران و در جلسات مدیریت شرایط اضطراری، بسیاری از نقاط قوت و ضعف دستگاهها در حوزه آمادگی، تداوم خدمات و حفاظت از زیرساختها آشکار شد و همین تجربیات باید مبنای برنامهریزیهای آینده قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز با اشاره به اهمیت برنامهریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، تدوین برنامههای دقیق، قابل اجرا و دارای ضمانت اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل است. تمامی دستگاههای اجرایی باید برای شرایط مختلف، بهویژه در حوزههای آب، برق، گاز، خدمات بانکی، حملونقل، ارتباطات و سایر زیرساختهای حیاتی، برنامههای مشخص و عملیاتی داشته باشند.
سیف خاطرنشان کرد: تجربه جنگ رمضان نشان داد که هرگونه تهدید علیه زیرساختها میتواند زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو باید میزان آسیبپذیریها، نقاط ضعف و ظرفیتهای پشتیبان در تمامی بخشها بهصورت دقیق شناسایی و برای آنها راهکارهای عملیاتی پیشبینی شود.
وی با اشاره به برخی چالشهای تجربهشده در حوزه ارتباطات گفت: یکی از مهمترین مسائل در شرایط بحران، حفظ ارتباط مؤثر میان مدیران و دستگاههای اجرایی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز همچنین بر لزوم تقویت زیرساختهای ایمن و پشتیبان تأکید کرد و افزود: در برخی حوزهها نیاز است تأسیسات و زیرساختهای حساس با رویکرد پدافند غیرعامل بازطراحی و ایمنسازی شوند. همچنین پیشبینی فضاهای امن برای استمرار مدیریت، هماهنگی و تصمیمگیری در شرایط بحرانی از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عبور موفق از شرایط اخیر نتیجه تلاش، هماهنگی و همدلی مدیران و دستگاههای اجرایی استان بوده است، اظهار داشت: اگرچه با همت مجموعه مدیریتی استان توانستیم از چالشهای ایجادشده عبور کنیم، اما باید این تجربیات را به فرصت تبدیل کرده و برای سناریوهای پیچیدهتر و تهدیدات احتمالی آینده آمادگی بیشتری کسب کنیم.
سیف در پایان از مدیران دستگاههای اجرایی خواست با نگاه آیندهنگر، برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود در حوزه پدافند غیرعامل را تدوین کرده و با بهرهگیری از تجربیات اخیر، زمینه ارتقای تابآوری زیرساختها و تداوم خدمترسانی به مردم را فراهم کنند.