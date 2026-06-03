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فرماندار قم از اعزام ۴ هزار زائر قمی به مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرعباس بقایی، فرماندار قم، با اشاره به آمادگی استان در اعزام ۴ هزار زائر به مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) گفت: پیشبینی میشود حدود یک هزار نفر از شرکتکنندگان قمی با خودروهای شخصی و سه هزار نفر دیگر با استفاده از ناوگان حملونقل عمومی و اتوبوسها به مرقد مطهر حضرت امام (ره) اعزام شوند.
بقایی ادامه داد: مردم علاقهمند به حضور در این مراسم میتوانند با مراجعه و ثبتنام در پایگاههای بسیج و مواکب مستقر در سطح استان، مقدمات حضور خود را فراهم کنند.
وی خاطرنشان کرد: مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) روز پنجشنبه از ساعت ۸ صبح در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد شد.