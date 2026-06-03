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شهرها و اماکن مذهبی عراق شاهد آمادهباش گسترده خدماتی و امنیتی برای استقبال از میلیونها زائری است که برای بزرگداشت عید سعید غدیر خم به این کشور میآیند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزارت کشور عراق از تهیه طرح جامع امنیتی و خدماتی برای تأمین امنیت زائران عید غدیر خبر داد و تأکید کرد: این طرح، جنبه نظامی نخواهد داشت و مرتبط با تسهیل تردد زائران در اماکن زیارتی و برقراری نظم و امنیت خواهد بود.
سرهنگ محمد علی الحسون، سخنگوی وزارت کشور عراق نیز در این باره گفت: یک طرح جامع امنیتی و خدماتی برای تأمین امنیت مراسم زیارت عید غدیر با هماهنگی همه سازمانهای امنیتی و نهادهای پشتیبان با هدف تأمین بالاترین سطح امنیت و روانسازی تردد زائران و شهروندان در بغداد و استانها، به ویژه در شهرهای مقدس کربلا و نجف، تهیه شده است.
الحسون افزود: این طرح امنیتی شامل تقویت تلاشهای اطلاعاتی، استقرار گروههای امنیتی، افزایش تدابیر ترافیکی، تأمین امنیت تردد خودروها و وسایل نقلیه شخصی شهروندان و همچنین تأمین امنیت جادههای خارجی و داخلی با تمرکز بر تسهیل تردد شهروندان و ارائه بهترین خدمات لازم به آنها، است.
وی افزود: وزارت کشور به همۀ تشکیلات خود دستور داده است تا سطح آمادگی را افزایش و همچنین به حضور میدانی خود ادامه دهند تا برگزاری این مناسبت و بزرگداشت عید غدیر در فضایی امن و پایدار تضمین شود.
در همین راستا، عدی الجندیل، سخنگوی شهرداری بغداد، نیز تأکید کرد: آمادگی خدماتی و رسانهای برای برگزاری مراسم اصلی در ورزشگاه «الحبیبیه» پایتخت، با هماهنگی آستان مقدس علوی، کامل شده است.
الجندیل افزود: تلاشها شامل نظافت و شستوشوی خیابانهای منتهی به مکان مراسم و نصب محتواهای اطلاعرسانی بر روی صفحه نمایشهای عمومی بوده است.
همچنین نواس صباح شاکر، مدیر اداره روابط عمومی و رسانه سازمان دفاع مدنی عراق، از پایان یافتن آمادگیهای انسانی و لجستیکی برای حفاظت از زائران ورودی به نجف اشرف خبر داد.
شاکر افزود: این اقدامات شامل اجرای عملیاتهای پیشگیرانه همچون بازرسی در هتلها و بازارهای شهر قدیم، استقرار تیمهای آتشنشانی، نجات و امداد فوری، و آموزش برگزارکنندگان موکبها در زمینه اقدامات ایمنی است.