رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از مسدود شدن ۳۴۷ صفحه در سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدحسین حاجی میرزایی رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت گفت: کاربر محور بودن شبکه‌های اجتماعی باعث شده است تا افراد فاقد صلاحیت با سوءاستفاده و جعل عنوان، خود را به عنوان پزشک معرفی کرده و با دخالت در امر درمان، سلامت مردم را به خطر بیاندازند.

وی یادآور شد: از آنجایی که پلتفرم‌های خارجی تابع قوانین کشور نیستند، شناسایی و ردیابی این افراد سودجو در این سکو‌ها دشوارتر است؛ لذا به مردم توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام درمانی، ابتدا از هویت صاحبان صفحات مجازی فعال در حوزه درمان اطمینان حاصل کنند.

رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، با اشاره به مسدود شدن ۳۴۷ صفحه در سکو‌ها و شبکه‌های اجتماعی مجازی در سال گذشته، گفت: این اقدام با هماهنگی مرکز نظارت وزارت بهداشت و معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور انجام شده است.