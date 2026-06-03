مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه نرخ ازدواج کاهشی است، گفت: آمار ثبت‌نام وام‌های ازدواج در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۱۰ درصد کاهش داشته است.

بهمن عبدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به آخرین آمار ثبت‌نام وام‌های ازدواج، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴ مجموعا ۴۳۰ هزار فقره وام ازدواج ثبت شده است؛ این رقم در مقایسه با سال ۱۴۰۳، شامل ۴۰ هزار فقره کاهش است که نشان‌دهنده افت ۱۰ درصدی در این شاخص می‌باشد.

وی در تشریح دلایل این کاهش، گفت: اگرچه روند کاهشی ازدواج از سال ۱۳۹۵ در کشور آغاز شده و به صورت تدریجی ادامه داشته، اما رقم ۱۰ درصدی افت در سال ۱۴۰۴ مسئله‌ای است که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.

مدیرکل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان وقوع دو جنگ تحمیلی و شهادت رهبر معظم انقلاب را از جمله عوامل موثر بر کاهش آمار ازدواج در سال ۱۴۰۴ برشمرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ ازدواج از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، ۳۵ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: نرخ ازدواج از میزانی که در سال ۱۴۰۰ به ازای هر ۱۰۰ زن در سن ازدواج بیش از ۴ نفر بود، در سال ۱۴۰۴ به ۳.۲ کاهش یافته است. به این معنا که شانس ازدواج در میان زنان در سن ازدواج کمتر شده است.

عبدی در پایان این وضعیت را زنگ خطری برای کشور دانست و تاکید کرد: سیاست‌گذاران باید نسبت به این روند فزاینده حساس شده و با ارائه مشوق‌ها و سازوکار‌های مؤثرتر، زمینه تشویق جوانان به ازدواج را فراهم آورند.