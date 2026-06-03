صرفهجویی ۱۰۰ لیتری با کاهش ۵ دقیقهای زمان استحمام
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت:تنها با پنج دقیقه کاهش زمان استحمام میتوان بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب صرفهجویی کرد. اگر این میزان صرفهجویی در سطح خانوارها و جمعیت شهری محاسبه شود، حجم قابل توجهی از منابع آبی حفظ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
بخشی، مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک سیما با تأکید بر ارزش بالای آب شرب، گفت: تأمین هر قطره آب آشامیدنی مستلزم طی شدن فرآیندی طولانی، پیچیده و پرهزینه است. آب پس از ذخیرهسازی در سدها، انتقال از مسیرهای طولانی، انجام فرآیندهای تخصصی تصفیه و عبور از بیش از ۲۲ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی، به دست مشترکان میرسد و به همین دلیل باید با دقت و مسئولیتپذیری مصرف شود.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در مدیریت منابع آبی افزود: امروزه خوشمصرف بودن تنها یک رفتار اقتصادی نیست، بلکه نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی و فرهنگ شهروندی به شمار میرود. افراد آگاه و فرهیخته نسبت به هدررفت آب در منازل، اماکن عمومی و معابر حساس هستند و برای جلوگیری از اتلاف این سرمایه ملی تلاش میکنند.
بخشی با بیان اینکه صرفهجویی در مصرف آب نیازمند اقدامات پیچیده نیست، اظهار داشت: مجموعهای از رفتارهای ساده روزمره میتواند تأثیر قابل توجهی در حفظ منابع آبی داشته باشد. هر خانواده با اصلاح الگوی مصرف خود، علاوه بر کاهش هزینهها، در صیانت از منابع آب برای نسلهای آینده نیز نقشآفرینی میکند.
وی با اشاره به هدررفتهای پنهان آب در منازل گفت: یک شیر آب که تنها حدود ۶۰ قطره در دقیقه نشتی داشته باشد، در طول یک ماه معادل یکهزار و ۲۰۰ بطری نیم لیتری آب را هدر میدهد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان نسبت به چنین نشتیهایی بیتفاوت هستند.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران افزود: هدررفت ناشی از تنها ۱۰۰ شیر آب معیوب میتواند آب مورد نیاز حدود ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد؛ جمعیتی معادل ظرفیت کامل ورزشگاه آزادی.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مدیریت مصرف اظهار کرد: در سالهای گذشته بیشتر از مفهوم «صرفهجویی» استفاده میشد، اما امروز باید از «مصرف هوشمندانه و منصفانه» سخن گفت؛ چرا که تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف را به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل کرده است.
بخشی با اشاره به میزان مصرف آب در پایتخت گفت: سرانه مصرف روزانه آب در تهران حدود ۱۹۵ لیتر برای هر نفر است، در حالی که الگوی استاندارد مصرف ۱۳۰ لیتر تعیین شده است. این اختلاف ۶۵ لیتری نشان میدهد که ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی وجود دارد.
وی کاهش زمان استحمام را یکی از سادهترین و مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف آب دانست و افزود: تنها با پنج دقیقه کاهش زمان استحمام میتوان بین ۷۰ تا ۱۰۰ لیتر آب صرفهجویی کرد. اگر این میزان صرفهجویی در سطح خانوارها و جمعیت شهری محاسبه شود، حجم قابل توجهی از منابع آبی حفظ خواهد شد.
سخنگوی آبفای استان تهران همچنین از شهروندان خواست آب سردی را که پیش از گرم شدن آب دوش یا شیرآلات هدر میرود، جمعآوری کرده و برای مصارفی مانند آبیاری گلدانها یا شستوشوهای سبک مورد استفاده قرار دهند.
وی در ادامه نسبت به هدررفت آب از طریق فلاشتانکهای فرسوده هشدار داد و گفت: خرابی واشرهای آببندی فلاشتانکها از مهمترین عوامل هدررفت پنهان آب در منازل است. این مشکل میتواند روزانه بین ۷۰۰ تا یکهزار لیتر آب را هدر داده و هزینههای سنگینی را به مشترکان تحمیل کند. از این رو توصیه میشود تجهیزات بهداشتی بهصورت دورهای بررسی و در صورت نیاز تعمیر شوند.
بخشی همچنین به مصرف آب در کولرهای آبی اشاره کرد و گفت: هر کولر آبی بهطور متوسط روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب مصرف میکند و در صورت وجود نشتی، این میزان به مراتب افزایش مییابد. انجام سرویسهای دورهای و رفع نشتیها میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف آب ایفا کند.
وی استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف را یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت مصرف آب دانست و افزود: بهرهگیری از این تجهیزات میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف آب را کاهش دهد و در برخی موارد موجب کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی هزینه قبض آب شود. همچنین استفاده از این تجهیزات امکان تبدیل مشترکان پرمصرف به مشترکان خوشمصرف را فراهم میکند.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران با اشاره به خدمات این شرکت در زمینه نصب تجهیزات کاهنده مصرف گفت: شهروندان میتوانند از طریق تماس با سامانه ۱۲۲ درخواست نصب این تجهیزات را ثبت کنند. نصب توسط کارشناسان شرکت انجام شده و هزینه آن نیز به صورت اقساطی در قبوض آب مشترکان لحاظ میشود.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده شستوشوی خودروها یا معابر با آب شرب، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ به شرکت آب و فاضلاب اطلاع دهند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود.