دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اوراق اجاره و مرابحه بیشترین سهم تأمین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید پیره با تشریح آخرین وضعیت ابزار‌های تأمین مالی در بازار سرمایه، از نقش پررنگ اوراق اجاره و مرابحه در تأمین مالی بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بازار اوراق بهادار کشور را انواع اوراق مالی تشکیل می‌دهد و حدود ۱۶ درصد از مانده اوراق موجود، مربوط به ابزار‌های تأمین مالی است که از طریق بازار سرمایه منتشر شده‌اند.

وی افزود: در میان ابزار‌های تأمین مالی مورد استفاده بخش خصوصی، اوراق اجاره و اوراق مرابحه بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. این دو ابزار به دلیل برخورداری از جذابیت‌های لازم و همچنین سهولت در فرآیند انتشار و استفاده، توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی پیدا کنند.

دبیر و مسئول دبیرخانه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به توسعه ابزار‌های مبتنی بر دارایی در بازار سرمایه گفت: یکی از اقدامات مهم صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴، بهره‌گیری از سازوکار واگذاری منافع سهام برای تأمین مالی شرکت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۹ شرکت از طریق واگذاری منافع سهام و استفاده از ظرفیت اجاره سهام موفق به تأمین مالی شدند. این ابزار امکان دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی جدید را فراهم کرده و در عین حال مالکیت سهام و کنترل مدیریتی شرکت‌ها حفظ شده است.

پیره تأکید کرد: توسعه ابزار‌های مالی اسلامی و طراحی سازوکار‌های نوآورانه متناسب با نیاز‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، از مهم‌ترین مأموریت‌های کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است و این روند با هدف افزایش ظرفیت‌های تأمین مالی بازار سرمایه ادامه خواهد یافت.