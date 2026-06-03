مردم خوزستان با حضور پرشور خود در میادین و خیابان‌های بر ایستادگی و حمایت قاطع خود از تمامیت ارضی و منافع ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان شامگاه گذشته در حالی که پرچم مقدس و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای (ره) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای را در دست داشتند ضمن لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب، حمایت قاطع خود را از رزمندگان مدافع وطن اعلام کردند.

در دل خیابان های خوزستان ، مردمی ایستاده‌اند که حضورشان فقط یک حضور ساده نیست؛ ادامه یک راه است، راهی که از عدالت آغاز شد و با مردم داری ادامه یافت.