به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر حسن رهائی گفت: تیم‌های تخصصی ارزیابی از ابتدای خردادماه بازدیدهای میدانی خود را از مجموعه‌های شرکت‌کننده آغاز کرده‌اند. در این مرحله، ارزیابان پس از مطالعه دقیق اظهارنامه‌ها و مستندات ارائه‌شده، با حضور در محل فعالیت مجموعه‌ها به بررسی عمیق‌تر شاخص‌های تعالی می‌پردازند.

وی افزود: این بازدیدها با هدف دستیابی به درکی جامع از وضعیت واقعی سازمان‌ها و مجموعه‌های گردشگری انجام می‌شود و شامل مشاهده مستقیم فرآیندها، گفت‌وگو با مدیران و اعضای کلیدی سازمان و تحلیل عملکرد اجرایی در محیط واقعی فعالیت است. رویکرد علمی و نظام‌مند این جایزه موجب شده است که ارزیابی‌ها صرفاً به بررسی اسناد و مدارک محدود نباشد و ابعاد عملیاتی، مدیریتی و فرهنگی سازمان‌ها نیز به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

رهائی با اشاره به اهداف این رویداد ملی اظهار داشت: سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران بستری برای ارائه دستاوردها، تجربیات و عملکرد مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری کشور است. هتل‌ها، مراکز اقامتی و تفریحی، دفاتر خدمات مسافرتی و شرکت‌های حمل‌ونقل گردشگری از طریق حضور در این فرآیند می‌توانند ضمن معرفی توانمندی‌های خود، در ارتقای سطح خدمات و استانداردهای صنعت گردشگری کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی در ادامه افزود: در این دوره، مجموعه‌ها بر اساس محورهایی همچون مدیریت راهبردی، کیفیت خدمات، نوآوری در محصولات و خدمات گردشگری، پایداری محیطی و فرهنگی، شایستگی منابع انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. شرکت‌کنندگان با ارائه شواهد و مستندات، این فرصت را دارند که نشان دهند چگونه توانسته‌اند تجربه‌ای ماندگار، ارزش‌آفرین و متمایز برای گردشگران ایجاد کنند.

دبیر سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیابی در جریان بازدیدها علاوه بر شناسایی نقاط قوت سازمان‌ها، نواحی قابل بهبود را نیز با رویکردی توسعه‌محور استخراج می‌کنند تا مسیر دستیابی به تعالی برای مجموعه‌ها هموارتر شود.

وی تأکید کرد: جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای ارتقای کیفیت، بهره‌وری و رقابت‌پذیری در این صنعت، با بهره‌گیری از مدل‌های معتبر ارزیابی و مشارکت خبرگان حوزه گردشگری و مدیریت، در جهت رشد پایدار و حرفه‌ای سازمان‌های فعال این حوزه گام برمی‌دارد. نتایج این ارزیابی‌ها می‌تواند تصویر روشن‌تری از سطح بلوغ سازمانی در صنعت گردشگری کشور ارائه کرده و در جهت‌دهی به سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه مؤثر باشد.

رهائی در ادامه با اشاره به نقش نهادهای برگزارکننده گفت: پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی صرفاً متولی اجرایی این جایزه نیست، بلکه خود را تسهیل‌گر یک جریان ملی می‌داند؛ جریانی که هدف آن ایجاد پیوند میان استارتاپ‌ها، شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، نهادهای سیاست‌گذار و فعالان صنعت گردشگری است.

وی افزود: پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی به واسطه ماهیت بین‌رشته‌ای خود این ظرفیت را دارد که فناوری را با فرهنگ، محتوا و هویت ایرانی ـ اسلامی پیوند دهد و از این طریق مزیت رقابتی متمایزی برای گردشگری ایران ایجاد کند.

سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران با هدف شناسایی، ارزیابی و تجلیل از برترین سازمان‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه گردشگری کشور برگزار می‌شود. این رویداد ملی با رویکردی علمی و مبتنی بر مدل‌های تعالی سازمانی، فرصتی برای هتل‌ها، مراکز اقامتی و تفریحی، شرکت‌های خدمات مسافرتی و مجموعه‌های حمل‌ونقل گردشگری فراهم می‌کند تا عملکرد خود را در چارچوب استانداردهای حرفه‌ای ارزیابی کرده و تجربیات موفق خود را به نمایش بگذارند.

گفتنی است سومین دوره جایزه ملی تعالی صنعت گردشگری ایران توسط پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با همکاری دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود.