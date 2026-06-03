معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: ارائه و استمرار خدمات رسانی بهداشتی، غذایی و دارویی و حمایت روانی از اقدامات برجسته دانشگاه علوم پزشکی در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمزه امرایی در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی، سه عرصه امنیت، غذا و سلامت را مجموعه‌ای موثر در هر جامعه دانست و خواستار همکاری و تعامل بیشتر دانشگاه‌ها علوم پزشکی و نهاد‌های مرتبط شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان هم در این نشست با اشاره به محله محور شدن توزیع دارو در استان همدان گفت: به این منظور لازم است شرکت‌های بیمه‌ای همکاری خود را با این دانشگاه ارتقا دهند.

بهروز کارخانه‌ای در ادامه با اشاره به گردشگری سلامت در استان همدان از انجام ۲۱ مورد پیوند عضو با اهدا کننده و گیرنده خارجی یک سال گذشته در استان خبر داد.

مسئول فراهم آوری پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی همدان هم از قرار داشتن همدان در رتبه نخست اهدا عضو در آسیا خبر داد و گفت: از ۵ تا ۸ هزار مرگ در تصادفات جاده‌ای، ۲ تا ۴ هزار مورد قابلیت اهدا عضو دارد، این در خالی است که تنها هزار نفر از خانواده‌های افراد مرگ معزی شده به اهدا عضو رضایت می‌دهد.

ویدا سمیعی افزود: ۲۵ هزارنفر در کشور در صف دریافت عضو هستند، و متاسفانه ۷ تا ۱۰ نفر به دلیل عدم پیوند فوت می‌کنند.

او فرهنگ سازی، آگاهی رسانی در زمینه هزینه‌های مالی، توضیح معیار‌های مرگ مغزی با بهره مندی از ابتکارات ویژه از ضروریات حوزه پیوند عضو بیان کرد.

رییس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی همدان هم از قرار داشتن استان همدان در رتبه چهارم ابتلا به ms خبر داد و گفت: از ۱۲۰ هزار مورد ابتلا به این بیماری در کشور، ۴ هزار مورد در همدان شناسایی شده است.

حبیب معصومی افزود: آگاهی بخشی در جامعه به ویژ دانش آموزان و بانوان، افزایش فعالیت بدنی و کاهش اضطراب در کاهش این بیماری تاثیرگذار است.