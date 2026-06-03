رئیس کل دادگستری استان ایلام در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بر نظارت مستمر، تبیین اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی و اداری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام ؛ نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان ایلام برگزار شد.

بررسی وضعیت روند تحقق نصب کنتور‌های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی، بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و همچنین بررسی شرایط و اقدامات دستگاه‌ها برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

علی محمدی رئیس کل دادگستری استان در این نشست، نظارت مستمر، تبیین اقدامات پیشگیرانه و همچنین هماهنگی بین دستگاه‌های قضایی و اداری را خواستار شد.

وی تأکید کرد: صدا و سیما و رسانه‌ها باید در پیشگیری از جرم و تبیین و تشریح اقدامات صیانت از اراضی ملی و اموال ملی بیش از پیش تلاش کنند.

در این نشست، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده و همکاری‌های صدا و سیما ارائه داد.