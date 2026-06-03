تعداد ۱۵۰ نفر از مردم شهرستان باخرز، خون خود را اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت: بر اساس درخواست عمومی، برنامه اهدای خون در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) باخرز به اجرا در آمد و ۱۵۰ نفر از مردم شیعه و اهل سنت این شهرستان، خون خود را اهدا کردند.

جواد آفریدون افزود: این برنامه با استقرار واحد سیار پایگاه انتقال خون تربت حیدریه در باخرز به مدت یک روز انجام و حدود ۶۷ لیتر خون به ذخایر خونی منطقه افزوده شد.

وی با بیان اینکه برنامه اهدا و انتقال خون در باخرز با ظرفیت ۸ تخت فعال انجام شد، ادامه داد: این اقدام برای نخستین مرتبه در امسال در این شهرستان اجرا شده است و ثبت‌نام از داوطلبان به شکل برخط و اینترنتی صورت گرفت.

وی بیان کرد: هر واحد خون ۴۵۰ میلی‌لیتر گنجایش دارد که می‌تواند جان ۳ نفر را نجات دهد؛ از این رو اهدای خون، ضرورتی اجتماعی و حرکتی نیکوکارانه است.

آفریدون با اشاره به فواید اهدای خون تصریح کرد: کاهش غلظت خون، رفع ضعف و خستگی، پیشگیری از سرطان‌های کبدی و جلوگیری از سکته‌های قلبی از جمله این فواید هستند و همچنین آزمایش‌های تشخیصی و ویروسی بر روی خون اهداکننده انجام می‌شود.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان، برنامه استقرار پایگاه انتقال خون را به صورت دوره‌ای در باخرز در دستور کار دارد تا مردم بتوانند در این کار خیر شریک شوند.

شهرستان باخرز دارای یک بیمارستان، یک درمانگاه تخصصی، ۶ مرکز خدمات جامع سلامت و ۳۵ خانه بهداشت است.