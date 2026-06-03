همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است همکاری مردم کلید عبور از پیک مصرف برق است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ استاندار گیلان در جریان بازدید از طرح‌های هوشمندسازی و تحول دیجیتال شرکت توزیع نیروی برق استان و همچنین مرکز تحقیق و توسعه این شرکت، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق در فصل تابستان و همکاری عمومی برای عبور از اوج بار گفت: بی‌شک مردم با در نظر گرفتن شرایط کشور با صرفه‌جویی به کاهش اوج بار برق کمک خواهند کرد.

حق شناس با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخشی از زیرساخت‌های انرژی کشور در جنگ تحمیلی سوم توسط آمریکا و رژیم صهیونسیتی، افزود: در اثر این شرایط، بخشی از ظرفیت تولید برق، گاز و فرآورده‌های نفتی تحت تأثیر قرار گرفته و طبیعی است که در تابستان امسال نیز با محدودیت‌هایی در تولید و تأمین برق مواجه باشیم.

وی با بیان اینکه راهکار اصلی عبور از این شرایط، مدیریت مصرف انرژی توسط مردم است، گفت: اگر مردم و دستگاه‌ها الگوی مصرف را رعایت کنند و دمای محیط‌ها روی ۲۵ درجه تنظیم شود، می‌توان میزان خاموشی‌ها را به حداقل رساند و فشار بر شبکه برق را کاهش داد.

استاندار گیلان با تأکید بر اولویت حفظ پایداری تولید در بخش صنعت افزود: در صورت رعایت مصرف در بخش خانگی و عمومی، خاموشی‌ها کمتر متوجه بخش صنعت خواهد شد، چرا که توقف فعالیت واحد‌های تولیدی می‌تواند تبعاتی همچون افزایش بیکاری و کاهش تولید به همراه داشته باشد.

حق شناس با اشاره به ظرفیت سامانه‌های هوشمند مدیریت بار در استان بیان کرد: با بهره‌گیری از کنترل هوشمند نصب‌شده در شبکه توزیع برق، امکان مدیریت حدود ۵۰ درصد از مصرف پیک بار تابستان وجود دارد که این موضوع نقش مهمی در پایداری شبکه ایفا می‌کند.

وی همچنین با رد برخی برداشت‌ها درباره تراز تولید و مصرف برق استان گفت: گیلان در فصل تابستان عمدتاً دریافت‌کننده برق از شبکه سراسری است و برق استان به خارج صادر نمی‌شود؛ بنابراین نگاه به مسئله برق باید ملی و مبتنی بر شبکه سراسری باشد.