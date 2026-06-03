تکمیل موزه دفاع مقدس نیازمند ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۵۵ درصدی موزه دفاع مقدس استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در نشست کارگروه عمرانی دفاع مقدس با تشریح آخرین وضعیت طرح های این حوزه، گفت: موزه دفاع مقدس استان که کلنگ آن در سال ۱۳۹۷ به زمین زده شد، در حال حاضر با زیربنای ۵ هزار متر مربع، ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی با تأکید بر اینکه این طرح یکی از پنج موزه شاخص در دست احداث کشور است، افزود: برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این مجموعه فرهنگی، نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان هستیم. در همین راستا، در تلاشیم با پیگیری ویژه و مکاتبه با وزیر نفت، سهم این طرح را از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت تأمین کنیم تا شاهد شتابگیری عملیات اجرایی باشیم.
شهامت با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با دستگاههای خدماترسان (آب، برق، گاز و مخابرات) گفت: مقرر شد تا هفته آینده، صورتجلسه مشترکی جهت امکانسنجی و برآورد دقیق هزینههای انشعابات و زیرساختهای ارتباطی موزه نهایی و اجرایی شود.
بهرهبرداری از المانهای شهدای گمنام تا هفته دولت
معاون عمرانی استاندار با اشاره به عملکرد اداره کل نوسازی مدارس در اجرای ۴ المان شهدای گمنام در شهرهای یاسوج، سیسخت، باشت و دهدشت، تصریح کرد: با وجود برخی تأخیرهای گذشته، این طرحها هماکنون از پیشرفت قابل قبولی برخوردارند و با پیگیریهای صورتگرفته، تمامی این چهار المان تا هفته دولت امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی همچنین بر ضرورت ارائه طرح محوطهسازی موزه و برگزاری نشست هماهنگی با شهرداری برای رفع موانع موجود تأکید کرد.
تدوین سند ۳ ساله برای ساماندهی تمامی یادمانها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ۳۴ یادمان شهدای گمنام استان اشاره کرد و افزود: ۱۸ یادمان در ادارات و ۱۶ یادمان در فضاهای عمومی واقع شدهاند، بر این اساس، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مکلف شد تا سندی دو تا سه ساله برای ساماندهی کامل این المانها تدوین کند.
شهامت خاطرنشان کرد: این سند پس از بررسیهای کارشناسی و تصویب در شورای برنامهریزی استان، مبنای تخصیص اعتبارات استانی و جذب کمکهای ملی قرار خواهد گرفت تا پس از گذشت سه سال، شاهد وضعیت مطلوبی در تمامی یادمانهای شهدای گمنام باشیم. این اقدام ادای دینی کوچک به مقام شامخ شهدایی است که همواره منشأ افزایش معرفت دینی و ترویج ارزشهای ملی در جامعه هستند