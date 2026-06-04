مجموعۀ دو جلدی «سه دیدار» کاری از انتشارات سوره مهر، زندگی‌نامه‌ای کامل از حضرت امام خمینی (ره) و از آثار «نادر ابراهیمی» است؛ نویسنده‌ای که با سبک ادبی‌ به‌خصوص و نوع نگاه ویژۀ خود به زندگی، شناخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دربارۀ مراحل زندگی امام از زمان واقعۀ ۱۵ خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن جنگ تحمیلی بسیار شنیده‌ایم؛ اما در این مجموعۀ دو جلدی از نگاه و قلم یک نویسندۀ خوش‌نام کشورمان، با ابعادی تازه از زندگی این رهبر بزرگ ایران آشنا می‌شویم.

جلد اول این کتاب با عنوان «رجعت به ریشه‌ها» و جلد دوم با نام «در میانۀ میدان» در سال‌های میانی دهۀ هفتاد شمسی نگاشته شده است.

در هرکدام از آن قسمت‌های این مجموعه، ابعاد گوناگونی از زندگی‌نامۀ امام خمینی روایت شده است و هر برهه از زندگی ایشان، با عبور از دریچۀ نگاه شاعرانۀ نادر ابراهیمی رنگ و بوی خاصی به خود می‌گیرد.

شروع این مجموعه از کودکی ایشان است؛ پسری بازیگوش که از تجربه کردن نمی‌ترسید و با شروع نوجوانی، به تحصیل حوزوی مشغول شد. سپس به دوران جوانی، اجتهاد و تدریس، ازدواج و تشکیل خانواده می‌رسیم و با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در داخل و خارج، رفته‌رفته رگه‌های انقلابی و رهبری شخصیت امام بروز پیدا می‌کنند.

این کتاب به گفتۀ خود نادر ابراهیمی، از زبان یک داستان‌نویس است نه یک مورّخ؛ پس به‌جای واقعیات تاریخی که در کتاب‌های مرجع یافت می‌شود، این مجموعه برای کسانی نوشته شده که به دنبال حقایق انسانی و روح جریان‌یافته در حرکت‌هایی جمعی هستند که شخصیتی مانند امام خمینی (ره) را پدید آوردند.

امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیان‌گذار راهی بود که در تمام جهان مشابه آن دیده نشده است. مردی که به پشتوانۀ حمایت و ایمان یک ملّت، بخش اعظم زندگی‌اش را به مبارزه با دولت دست‌نشاندۀ پهلوی گذاشت و از فدا کردن زندگی‌اش برای خلاص کردن کشور از چنگال استکبار جهانی، هرگز هراسی نداشت.

مجموعۀ دو جلدی «سه دیدار» کاری از انتشارات سوره مهر است.