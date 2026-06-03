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کارشناس هواشناسی لرستان گفت: رشد جزیی ابر و وزش باد پدیدههای غالب آسمان استان تا اوایل هفته آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آتی جو منطقه نسبتا آرام و پایدار پیش بینی میشود و رشد جزیی ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان میباشند.
راضیه مؤمنی افزود: در ساعاتی از طول امروز سرعت وزش باد گاهی به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید.
به گفته وی همچنین از نظر نوسانات دمایی، کماکان برای امروز دماها افزایش مییابند.