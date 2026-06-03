مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید عزت‌الله بابایی از شهدای جنگ رمضان، با حضور جمعی از دانشگاهیان دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک، بسیج دانشجویی استان ، کارکنان و اهالی محله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی رئوفی، رئیس دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: این اقدامات نشان‌دهنده در صحنه بودن دانشگاه و نقش فعال دانشگاهیان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه شهید عزت‌الله بابایی در حین دفاع از کشور، مردم و نظام و در کنار لانچر به درجه رفیع شهادت نائل آمده است، افزود: این شهید والامقام نمونه‌ای از ایثار و فداکاری در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک همچنین با تأکید بر ضرورت عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه تکریم شهدا و دیدار با خانواده‌های آنان اظهار داشت: دانشگاهیان اعم از کارکنان، استادان و دانشجویان همواره بخشی از بدنه مردم هستند و در صحنه‌های مختلف حضور فعال داشته‌اند.

وی ادامه داد: حضور دانشگاهیان در این مراسم نیز در راستای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا، امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب صورت گرفته است.