گرامیداشت یاد همسایه شهید جنگ رمضان در دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک
مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید عزتالله بابایی از شهدای جنگ رمضان، با حضور جمعی از دانشگاهیان دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک، بسیج دانشجویی استان ، کارکنان و اهالی محله برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مهدی رئوفی، رئیس دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی گفت: این اقدامات نشاندهنده در صحنه بودن دانشگاه و نقش فعال دانشگاهیان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی است.
وی با بیان اینکه شهید عزتالله بابایی در حین دفاع از کشور، مردم و نظام و در کنار لانچر به درجه رفیع شهادت نائل آمده است، افزود: این شهید والامقام نمونهای از ایثار و فداکاری در راه آرمانهای انقلاب اسلامی است.
رئیس دانشگاه ملی مهارت امیرکبیر اراک همچنین با تأکید بر ضرورت عمل به توصیههای رهبر معظم انقلاب در زمینه تکریم شهدا و دیدار با خانوادههای آنان اظهار داشت: دانشگاهیان اعم از کارکنان، استادان و دانشجویان همواره بخشی از بدنه مردم هستند و در صحنههای مختلف حضور فعال داشتهاند.
وی ادامه داد: حضور دانشگاهیان در این مراسم نیز در راستای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا، امامین انقلاب و رهبری معظم انقلاب صورت گرفته است.