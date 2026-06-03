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آمارها نشان میدهد از زمان بازگشایی تدریجی بازار سرمایه در طول دوره پس از آغاز جنگ، رکوردهای جدیدی در اغلب بازارها و ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه، از جمله در ارزش معاملات خُرد و ورود نقدینگی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روند تدریجی بازگشایی بازار سرمایه حدود یک هفته پس از وقوع جنگ با بازگشایی بازار برخی صندوقهای سرمایهگذاری آغاز شد.
در مرحله نخست، صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت در ۱۷ اسفند بازشدند. سپس، در مراحل بعدی، صندوقهای سرمایهگذاری طلا، نقره، حامل انرژی و کالای کشاورزی از ۲۴ اسفند، صندوقهای املاک مستغلات از ۱۲ اردیبهشت و در نهایت بازار سهام، مشتقه و صندوقهای سهامی، مختلط و صندوق در صندوقها از ۲۹ اردیبهشت به چرخه معاملات بازگشتند.
در طول این روند بازگشایی، رکوردهای جدید تاریخی در شاخصها، ارزش معاملات و ورود نقدینگی به ثبت رسید. در این مدت شاخص کل بورس تهران (هم وزن) در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ با رسیدن به ۱،۱۵۰،۵۳۰ واحد و شاخص کل فرابورس ایران (هم وزن) با رسیدن به ۱۹۵،۳۸۴ واحد رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کردند.
رکوردهای ثبت شده در ارزش معاملات خُرد
بالاترین ارزش معاملات خُرد در اوراق سهام معادل ۲۰،۹۲۶ میلیارد تومان بوده است که در مبادلات ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ به ثبت رسید.
بالاترین ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله هم معادل ۷۶،۸۳۱ میلیارد تومان بوده که بهرغم بسته بودن صندوقهایی نظیر صندوقهای سهامی در ۱۲ اردیبهشت رقم خورد.
بالاترین ارزش معاملات خُرد صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت در نخستین روز پس از بازگشایی بازار این صندوقها، در ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، معادل ۴۳،۵۰۰ میلیارد تومان بود.
بالاترین ارزش معاملات خُرد صندوقهای سهامی هم ۸،۴۴۹ میلیارد تومان بود که در دومین روز پس از بازگشایی، یعنی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ رقم خورد.
رکورد ارزش معاملات صندوقهای کالایی نیز ۳۹،۸۲۸ میلیارد تومان بود که در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ و در بیستوهشتمین روز پس از بازگشایی به ثبت رسید.
صندوقهای مختلط نیز در اولین روز پس از بازگشایی (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) بالاترین رکورد ارزش معاملات را با ثبت ۱،۰۱۷ میلیارد تومان مبادله، به ثبت رساندند.
در صندوقهای کالایی نیز اغلب صندوقها (بهجز صندوقهای طلا) رکورد جدیدی را در روزهای معاملاتی پس از بازگشایی ثبت کردند.
ارزش معاملات خُرد روزانه صندوقهای نقره در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۶،۵۶۱ میلیارد تومان رسید و رکوردی تازه را ثبت کرد.
ارزش معاملات صندوقهای سرمایهگذاری با پشتوانه حاملهای انرژی هم در ۱۴ اردیبهشت به ۳،۹۸۳، صندوقهای املاک و مستغلات در ۲۳ اردیبهشت به ۲،۷۰۸، صندوقهای با پشتوانه کالای کشاورزی (زعفران) در ۱۴ اردیبهشت به ۱،۲۳۹ میلیارد تومان رسید که هر یک از این ارقام نیز رکورد جدیدی محسوب میشوند.
رکوردهای ورود نقدینگی سهامداران حقیقی
بالاترین میزان ورود پول حقیقی در اوراق سهام معادل ۵،۱۹۱ میلیارد تومان بوده است که در معاملات روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ به ثبت رسید.
بالاترین میزان ورود پول حقیقی به صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله معادل ۱۰،۳۴۱ میلیارد تومان بود که بهرغم بسته بودن صندوقهایی نظیر صندوقهای سهامی در ۱۹ اردیبهشت رقم خورد.
بالاترین میزان ورود پول حقیقی در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت در ۵ خرداد معادل ۴،۴۱۰ میلیارد تومان بوده است.
بالاترین میزان ورود پول حقیقی در صندوقهای سهامی ۱،۵۸۷ میلیارد تومان بوده که در چهارمین روز پس از بازگشایی، یعنی در تاریخ ۳ خرداد رقم خورد.
رکورد میزان ورود پول حقیقی در صندوقهای کالایی نیز ۸،۵۶۰ میلیارد تومان بود که در ۱۲ اردیبهشت و در بیستونهمین روز پس از بازگشایی به ثبت رسید.
بالاترین میزان ورود حقیقی در صندوقهای مختلط نیز ۲۳۷ میلیارد تومان بود که در ۱۰ خرداد رقم خورد.
در صندوقهای کالایی نیز پس از بازگشایی، اغلب صندوقها (بهجز صندوقهای طلا) رکوردهای جدیدی را در میزان ورود پول ثبت کردند، در این بین، میزان ورود روزانه پول به صندوقهای نقره در ۲۲ اردیبهشت به ۲،۳۴۵ میلیارد تومان رسید.
میزان ورود پول به صندوقهای سرمایهگذاری با پشتوانه حاملهای انرژی در ۱۳ اردیبهشت به ۷۵۰، صندوقهای املاک و مستغلات در ۲۱ اردیبهشت به ۲۴۴ و صندوقهای سرمایهگذاری با پشتوانه کالای کشاورزی (زعفران) در ۲۲ اردیبهشت به ۳۶۴ میلیارد تومان رسید که هر یک از ارقام رکورد جدیدی محسوب میشود.