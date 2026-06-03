پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و انجمن سواد رسانه‌ای ایران با هدف تقویت همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه با حضور دکتر ابراهیم نبیونی، معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، و جمعی از مدیران و مسئولان دو مجموعه، روز دوشنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ در محل پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی به امضا رسید.

معاون فناوری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی از برگزاری رویدادها و جشنواره‌های تخصصی، توسعه فعالیت‌های تجاری‌سازی و حضور شرکت‌های زیرمجموعه پارک در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی خبر داد و بر اهمیت گسترش تعاملات و ارتباطات بین‌المللی برای توسعه بازارهای فرهنگی تأکید کرد.

مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایرانبا معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای انجمن سواد رسانه‌ای ایران اظهار کرد: این انجمن از سال ۱۳۹۶ به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال‌های گذشته در حوزه‌های آموزش، پژوهش، تولید محتوا و برگزاری رویدادهای تخصصی سواد رسانه‌ای اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

دکتر محمدصادق افراسیابی با اشاره به برگزاری دوره‌های تربیت مدرس سواد رسانه‌ای در سطح ملی افزود: تاکنون ده‌ها مدرس تخصصی سواد رسانه‌ای در سراسر کشور آموزش دیده و به شبکه آموزشی انجمن پیوسته‌اند. همچنین انجمن در حوزه تولید محتوا، برگزاری جشنواره‌های تخصصی، تولید برنامه‌های تلویزیونی و آثار آموزشی فعالیت مؤثری داشته و امروز از ظرفیت ارزشمندی در حوزه منابع انسانی و محتوایی برخوردار است.

افراسیابی با تأکید بر ضرورت توجه به جنگ شناختی و روایت‌سازی رسانه‌ای تصریح کرد: امروزه سواد رسانه‌ای صرفاً یک موضوع آموزشی نیست، بلکه بخشی از امنیت فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود و برای ارتقای آن باید برنامه‌ریزی‌های منسجم و بلندمدت صورت گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیران پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی با تشریح فعالیت‌های بین‌المللی مجموعه، از حضور شرکت‌های عضو پارک در نمایشگاه‌های معتبر جهانی و اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلف خبر دادند. همچنین مدیران با استقبال از شکل‌گیری این همکاری، بر آمادگی رسانه‌ وابسته به پارک از جمله خبرگزاری سینا برای حمایت از تولیدات محتوایی و ترویج برنامه‌های سواد رسانه‌ای تأکید کردند.

در ادامه جلسه، اعضای هیئت مؤسس و مدیران انجمن سواد رسانه‌ای ایران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره زمینه‌های همکاری مشترک مطرح کردند. از جمله محورهای مورد بحث می‌توان به توسعه آموزش‌های تخصصی سواد رسانه‌ای، طراحی نظام ارزیابی سطح سواد رسانه‌ای سازمان‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش، راه‌اندازی آزمایشگاه نوآوری رسانه و هوش مصنوعی، توسعه شبکه ملی مدرسان سواد رسانه‌ای و تولید محصولات فرهنگی مشترک اشاره کرد.

در پایان این نشست، طرفین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای اجرای پروژه‌های آموزشی، پژوهشی، رسانه‌ای و بین‌المللی تأکید کرده و ابراز امیدواری کردند این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مؤثر در حوزه سواد رسانه‌ای، فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی کشور باشد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند در زمینه ارتقای سواد رسانه‌ای، سواد دیجیتال و سواد فضای مجازی همکاری کنند و در راستای توسعه صنایع خلاق، اقداماتی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی، تولید محتوا، اجرای رویدادهای ملی و بین‌المللی، انجام پژوهش‌های مشترک و حمایت از ایده‌های نوآورانه و کارآفرینانه را در دستور کار قرار دهند.