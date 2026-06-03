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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از ثبت نخستین زاد آوری موفق آهو در منطقه حفاظتشده مغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کیومرث سفیدی گفت:، نخستین بره آهو در سالجاری در منطقه حفاظت شده مغان متولد شد و این رخداد در راستای اجرای برنامه احیای جمعیت آهو در این منطقه، نشانهای از سازگاری مطلوب گونههای منتقلشده و مناسب بودن شرایط زیستگاهی منطقه به شمار میرود.
وی افزود: وضعیت منطقه در شرایط مطلوب قرار دارد و با توجه به روند فعلی، انتظار میرود در روزها و هفتههای آینده زادآوریهای بیشتری نیز در این منطقه ثبت شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل این موفقیت را حاصل برنامه ریزیهای حفاظتی، مدیریت زیستگاه و همکاری کارشناسان و محیطبانان دانست و بر تداوم اقدامات حفاظتی برای تقویت جمعیت آهو در منطقه تأکید کرد.
منطقه حفاظتشده مغان با وسعت ۳۵ هزار هکتار در شمال استان اردبیل واقع شده و طی سالهای اخیر با هدف احیای جمعیت آهو مورد توجه قرار گرفته است.