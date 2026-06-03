پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: طی امروز دمای هوا حدود ۲ درجه افزایش مییابد و در نواحی گرمسیری به ۴۳ تا ۴۵ درجه میرسد. وزش باد گاهی شدید نیز در نیمه جنوبی و نوار مرزی استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام از افزایش نسبی ۲ درجهای دما طی امروز نسبت به روز گذشته خبر داد.
به گفته وی، دمای هوا در نواحی سردسیری و شمالی استان به ۳۳ تا ۳۵ درجه و در نواحی گرمسیری به ۴۳ تا ۴۵ درجه خواهد رسید.
طی دو روز آینده با کاهش نسبی دما، از شدت گرما کاسته میشود و دمای هوا تا اواسط هفته آینده در محدوده نرمال باقی میماند.
رستمی عنوان کرد: از امروز تا روز شنبه، به دلیل گرادیان فشاری، افزایش سرعت باد را شاهد خواهیم بود. در نیمه جنوبی استان و نوار مرزی، وزش باد گاهی شدید است و احتمال آسیب به سازههای سبک و موقتی وجود دارد.