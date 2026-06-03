فاز جدید یک واحد گلخانه‌ای در شهرستان آبیک با حضور استاندار به بهره‌برداری رسید؛ واحدی که با تولید روزانه دو هزار شاخه گل رز، ظرفیت تولید و صادرات محصولات کشاورزی استان را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، محمد نوذری، استاندار قزوین، فاز جدید یک واحد گلخانه‌ای در شهرستان آبیک را افتتاح کرد.

این فاز جدید که در زمینی به وسعت ۱۸ هزار متر مربع احداث شده، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین کشاورزی، ظرفیت تولید روزانه دو هزار شاخه گل رز را داراست.

این مجموعه علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی، بخشی از محصولات خود را نیز به بازار‌های هدف صادر می‌کند.

استاندار قزوین در این بازدید، ضمن تأکید بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی موفق و صادرات‌محور، اظهار داشت: توسعه چنین طرح‌هایی که با تکیه بر دانش بومی و ظرفیت‌های نوین کشاورزی اجرا می‌شوند، اولویت اصلی استان است و نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.



