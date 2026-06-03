برنامه‌های «کشیک سلامت»، با بررسی راهکار‌های تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط بحران و مسابقه «کف میدون»، با موضوع آموزش مهارت‌های دفاعی از شبکه‌های سلامت و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با حضور دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، به بررسی راهکارهای تاب‌آوری نظام سلامت در بحران‌ها و وظایف وزارت بهداشت در مدیریت شرایط بحرانی می‌پردازد.

این برنامه با حضور دکتر علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و با اجرای مصطفی مصطفوی، ساعت ۲۰:۱۵، از شبکه سلامت پخش خواهد شد.

در این برنامه، موضوع «راهکارهای تاب‌آوری نظام سلامت در بحران و وظایف وزارت بهداشت در شرایط بحرانی» مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و ابعاد مختلف آمادگی و پاسخ نظام سلامت در مواجهه با بحران‌ها تشریح می‌شود.

مسابقه «کف میدون»، کاری از گروه تهران و شهروندی، هر شب ساعت ۲۱:۴۵، از شبکه تهران پخش می‌شود.

این برنامه با اجرای «فربد شکرایی» و تهیه‌کنندگی «امیر عرب اسدی» به آموزش کار با اسلحه و مباحث آمادگی دفاعی می‌پردازد.

در این مسابقه، شرکت‌کنندگان ضمن یادگیری اصول آمادگی دفاعی و نحوه استفاده صحیح از سلاح، با مفاهیم مرتبط آشنا می‌شوند و به رقابت می‌پردازند. هدف برنامه، ارتقای آگاهی و توانمندی دفاعی شهروندان است.