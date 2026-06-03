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سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد تاکید کرد: ایرانیان هرگز تسلیم واژهسازیها و دستاوردسازیهای دروغین دشمن نخواهند شد.
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت وفادار و همیشه در صحنه ایران اسلامی،
چهل وهفت سال پیش، معمار کبیر انقلاب امام روحالله الموسوی الخمینی، چراغ فروزان نهضت اسلامی را در دل امت روشن کرد و یک دهه زعامت حکیمانه، شجاعانه و دوراندیشانه پس از استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی با ترسیم بنیان های راهبردی و چشم انداز آرمانهای انقلاب در عرصه آزادی امت اسلام از یوغ سلطه امریکا و صهیونیست و ضرورت تولید قدرت و وحدت اسلامی برای برچیدن بساط صهیونیسم و آمریکای جنایتگر از جغرافیای منطقه و جهان اسلام ، به ملکوت اعلی پیوست.
اما امروز، در حالی که آتش «جنگ تحمیلی سوم آمریکایی-صهیونی» پس از چهل روز مقاومت کوبنده، دشمن را به التماس آتشبس واداشته است، آشکار شده که انقلاب اسلامی تحت تعالیم و میراث امام عظیم الشان انقلاب و رهبریهای حکیمانه «قائد شهید امت» و اکنون در امتداد آن با تدبیر خلف صالح ایشان، آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، مقتدرانه تر از گذشته به پیش میرود.
در شرایط خطیر و حساس کنونی کشور که جهانیان چشم به شکوه و عظمت مقابله ایران اسلامی با جنگ افروزی ها و جنایات امریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم دارند، یادآوری چند نکته راهبردی ضروری و راهگشا خواهد بود:
۱. روایت سازی دشمن برای پیروز جلوه دادن شکست خود
دشمن حقیر و شیطانصفت، با روایتسازیهای دروغین و فضاسازی رسانهای، سعی در وارونهنمایی واقعیت دارد. اما دنیا میداند: آنها در برابر اراده ملت ایران و جبهه متحد مقاومت، شکستی تاریخی و راهبردی خوردهاند. این رفتار مضحکهای بیش نیست؛
۲. آمادگی حداکثری در برابر عهدشکنی ذاتی دشمن
نیروهای مسلح به مدد تجربیات گرانبهای ۴۸ سال رویارویی با آمریکای خبیث، بهویژه در جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، آمادگی کامل و لحظهای خود را در بالاترین سطح حفظ کردهاند. در صورت کوچکترین ماجراجویی، پاسخ قاطع، کوبنده و گستردهتر از قبل داده خواهد شد.
۳.همگرایی جبهه مقاومت تا پیروزی نهایی
همگرایی جبهه مقاومت از تهران تا غزه،کرانه باختری،بیروت،بغداد و صنعا رمز پیروزیهای متوالی و تضمین برافراشته شدن پرچم اسلام خواهد بود
۴. سرمایه اصلی افتخارات امروز ایران عزیز
مجاهدتهای الهام بخش امام خمینی(ره) و خون پاک «قائد شهید امت» – معمار کبیر مقاومت – بههمراه شهدای والامقام، سرمایه اصلی افتخارات امروز ایران عزیز است و خدای بزرگ را شاکریم که مکتب امام کبیر و امام شهید، امروز تحت رهبری خلف صالح آنان، حضرت امام سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی ) تداوم مییابد و میثاق با ایشان، خط قرمز سپاه مقتدر مردمی است.
۵. اتحاد ملی و ادامه دشمنی با آمریکا و صهیونیسم
اتحاد ارتش، سپاه، فراجا و بسیج و نیروهای مسلح با ارکان نظام به ویژه قوه مجریه و انسجام کامل مردم ، طلسمشکن دسیسههای دشمن بوده است. دشمنی با آمریکا به عنوان رأس استکبار جهانی، یک اصل راهبردی و تداوم خط امامین و شهداست.
۶. حضور مردم در خیابان تا پیروزی نهایی، ضروری و مورد انتظار است
تجلی بعثت و برانگیختگی مردم در خیابانها – پشتیبان میدان رزم و سنگر دیپلماسی – تا رقم خوردن پیروزی کامل و نهایی همچنان ضروری است. ایرانیان هرگز تسلیم واژهسازیها و دستاوردسازیهای دروغین دشمن نخواهند شد.
۷. هشدار به دشمن آمریکایی-صهیونی
در پایان، ضمن پاسداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و تبریک عید غدیر «عید ولایت و امامت»، و باور به این حقیقت که "انقلاب اسلامی با تمسک به سیره علوی و در چارچوب ولایت فقیه _ به عنوان امتداد غدیر و رمز مقاومت ، ایستادگی و سربلندی برابر تهدیدات فتنه آفرینیهای استکبار_ ، از آزمونهای سهمگینی، سربلند بیرون آمده است" ؛ به دشمن شرور هشدار میدهیم:
«ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی هستید که ملت ایران و نیروهای مسلح بر میدان تحمیل کردهاند».
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵