به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این یادواره به مناسبت دهه امامت و ولایت و در آستانه سالگرد رحلت امام شهدا و شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

امام جمعه مراغه در این یادواره گفت: نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان و ایستادگی ملت تاکنون تمامی توطئه‌های دشمنان اسلامی را خنثی کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده اظهار کرد: باید وصایای شهیدان نقشه راه مردم و مسئولان قرار گیرد چرا که برگزاری یادواره شهدا بهترین شیوه برای انتقال و ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه است.

در این یادواره از خانواده‌های شهدای سادات قدردانی شد.