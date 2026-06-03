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یادواره ۲۶ شهید سادات مراغه با حضور قشرهای مختلف مردم و خانوادههای شهدا در مسجد امام زاده سید محمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، این یادواره به مناسبت دهه امامت و ولایت و در آستانه سالگرد رحلت امام شهدا و شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
امام جمعه مراغه در این یادواره گفت: نظام جمهوری اسلامی به برکت خون شهیدان و ایستادگی ملت تاکنون تمامی توطئههای دشمنان اسلامی را خنثی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده اظهار کرد: باید وصایای شهیدان نقشه راه مردم و مسئولان قرار گیرد چرا که برگزاری یادواره شهدا بهترین شیوه برای انتقال و ترویج فرهنگ شهید و شهادت در جامعه است.
در این یادواره از خانوادههای شهدای سادات قدردانی شد.