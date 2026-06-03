آزمون‌های گام اول طرح توانمندسازی قرآن دانشگاه فرهنگیان که از ۹ خرداد و در سه سطح در حال برگزاری است، با اخذ آزمون سطح سه طی امروز و فردا به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمون سطح سه طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه فرهنگیان امروز و فردا چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ خرداد

در مراکز استانی سراسر کشور برگزار شده و به این واسطه گام نخست اجرای این طرح به اتمام می‌رسد.

این آزمون‌ها در سه سطح به شکل مجازی با مراجعه شرکت‌کنندگان به سامانه آزمون meeting.cfu.ac.ir/course/view.php?id=۶۷۸ از ۹ خرداد آغاز شد، شامل آزمون سطح یک (۹ و ۱۰ خرداد)، آزمون سطح دو (۱۱ و ۱۲ خرداد) و آزمون سطح سه (۱۳ و ۱۴ خرداد) می‌شود.

طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه فرهنگیان شامل دوره‌های روخوانی و روانخوانی است و دانشجومعلمانی که در طرح سواد قرآنی نمره قبولی دریافت کرده‌اند، نیاز به شرکت در طرح جامع توانمندسازی قرآنی دانشگاه ندارند.