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با وجود شرایط جنگ تحمیلی سوم ۶ دستگاه حفاری به چرخه عملیات نفت و گاز کشور بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: با حضور میدانی همه ردههای تخصصی عملیات صنعت حفاری در سایه منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال ١٤٠٥ در شرایط سخت و دشوار با وجود تحریمهای ظالمانه دشمنان اسلام و بشریت کار عملیاتی بروز رسانی و روزآمد سازی دستگاههای متوقف شده را آغاز کردیم.
وی افزود:در زمینه بازسازی و تعمیر اساسی دکلهای حفاری با کار گروهی از متخصصان عملیات حفاری در بازه زمانی شش ماهه، شش دستگاه حفاری به چرخه عملیات حفاری نفت و گاز کشور بازگشت.
برخی از این دستگاهها بطور میانگین ٢٥٠ روز از مدار تولید خارج بودند .
این عملیات با توجه به اهمیت کار و تولید روز افزون در کشور به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و نقش حداکثری شرکت ملی حفاری ایران در تحقق اهداف صنعت نفت صورت پذیرفت.