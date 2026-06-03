رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بهای بلیت‌های لغو شده پروازی در دوره تنش‌های منطقه‌ای خبر داد و بر ادامه روند بازپرداخت به مسافران باقی‌مانده تا استیفای کامل حقوق آنان تأکید کرد. وی همچنین راه‌اندازی سامانه جدید استرداد بلیت و تشدید نظارت‌ها بر شرکت‌های هواپیمایی را از اقدامات حمایتی از حقوق مسافران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ابوذر شیرودی، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد که بیش از ۹۵ درصد از بهای بلیت‌های پروازهایی که به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای در مقطع “جنگ رمضان” لغو شده بودند، تعیین تکلیف یا بازپرداخت شده است. وی اطمینان داد که روند تسویه حساب با معدود مسافرانی که هنوز وجوه بلیت خود را دریافت نکرده‌اند، تا حصول نتیجه نهایی و استیفای کامل حقوق آنان ادامه خواهد داشت.

شیرودی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، به راه‌اندازی سامانه تخصصی “استرداد بلیت هواپیما” در پیام‌رسان «بله» طی دو هفته گذشته اشاره کرد و این اقدام را گامی نو در جهت ارتباط مستقیم با مردم و حفاظت از حقوق مسافران دانست. بر اساس دستورالعمل جدید، شرکت‌های هواپیمایی و نمایندگان فروش بلیت موظف هستند حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به تمامی شکایات ثبت‌شده در این سامانه پاسخ دهند و نتیجه را به سازمان اعلام کنند.

وی در ادامه، از تشدید نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های هواپیمایی خبر داد و گفت: شرکت‌هایی که مجموع شکایات ثبت‌نشده و حل‌نشده آن‌ها از مرز ۹ مورد در پایان هر روز اداری فراتر رود، از روز بعد از دریافت هرگونه خدمات جدید مانند صدور مجوز پرواز، تغییر برنامه پروازی و سایر خدمات درخواستی محروم خواهند شد. این محدودیت، که شامل پروازهای برنامه‌ای و فوق‌العاده می‌شود، تا زمان رفع علت شکایات ادامه خواهد یافت و میزان تعهد شرکت‌ها به جلب رضایت مسافران را محک می‌زند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه حقوق مسافران “خط قرمز” این سازمان است، بیان داشت: مسافران، ولی‌نعمت شرکت‌های هواپیمایی محسوب می‌شوند و عدم استرداد وجوه بلیت توسط شرکت‌های متخلف، اعتبار تجاری آن‌ها را خدشه‌دار می‌کند. شفافیت در پاسخگویی، ارائه خدمات مناسب و رعایت کامل حقوق مسافر برای تمامی شرکت‌های هواپیمایی الزامی است و در صورت عدم رعایت این موارد، علاوه بر پیگیری قانونی توسط مسافران، سازمان هواپیمایی نیز محدودیت‌های لازم را اعمال خواهد کرد.

شیرودی در خصوص وجوه بلیت‌هایی که بخشی از قراردادهای گردشگری محسوب می‌شوند، توضیح داد: در صورتی که وجه بلیت به حساب هواپیمایی واریز شده باشد، سازمان هواپیمایی در استرداد آن مساعدت خواهد کرد. در غیر این صورت، پیگیری موضوع باید از طریق سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صورت پذیرد.

معاون وزیر در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های جاری سازمان، از سامانه جدید استرداد وجه گرفته تا اعمال محدودیت‌های پروازی برای شرکت‌های بی‌تفاوت به حقوق مسافران، همگی با هدف ارتقای شفافیت، افزایش رضایتمندی عمومی و تکریم واقعی مسافران طراحی و اجرا شده‌اند و این مسیر تا استرداد آخرین بلیت بدون مماشات