به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در دیدار با رئیس مرکز سرمایه‌گذاری گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به تحقق آرزوی دیرینه مردم لرستان اظهار کرد: با همکاری سپاه پاسداران و انتقال پادگان امام حسین (ع)، سایت پیرامون قلعه فلک‌الافلاک در اختیار میراث‌فرهنگی قرار گرفت. عملیات عمرانی در چند جبهه آغاز شده و به‌زودی دسترسی مردم به باغ گلستان و مجموعه پیرامونی قلعه فراهم می‌شود.



سید سعید شاهرخی با بیان اینکه استان لرستان بیش از ۵ هزار اثر ارزشمند دارد که ۲ هزار و ۸۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است، خاطرنشان کرد: ظرفیت خدادادی و تحولات دو سال اخیر، ضرورت سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه گردشگری را دوچندان کرده است.



استاندار لرستان هدف از سفر رئیس مرکز سرمایه‌گذاری گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی را تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع در طرح های در دست اقدام عنوان و افزود: از همه سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور دعوت می‌کنم لرستان را بهشت سرمایه‌گذاری به‌ویژه در حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی بدانند؛ ما آماده استقبال از آنها هستیم.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر گردشگری لرستان گفت: برخی طرح گردشگری استان از جمله هتل بام خرم‌آباد، هتل صخره‌ای، پارک آبی خرم‌آباد، هتل آبشار الیگودرز، هتل ازنا، منطقه نمونه گردشگری مخمل‌کوه و هتل صدف.به عنوان طرح های پیشران لرستان معرفی شده‌اند.



عطا حسن‌پور با بیان اینکه هم‌اکنون ۸۶ طرح گردشگری در سطح استان فعال است، تصریح کرد: این طرح ها شامل ۲۹ مجتمع گردشگری، ۱۵ هتل و ۱۴ اقامتگاه بوم‌گردی می‌شود و حجم سرمایه‌گذاری آنها بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت) است.



وی افزود: سال گذشته ۴۴ مجوز جدید برای احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان صادر شده است.



مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان با اشاره به نیاز‌های مالی این طرح‌ها خاطرنشان کرد: برای تکمیل طرح های یادشده، به ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات نیاز داریم.