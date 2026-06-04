کتاب «روح الله» اثر هادی حکیمیان به سراغ زندگی امام خمینی (ره) رفته و اثری مستند داستانی خلق کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زندگی تاریخی، سیاسی شخصیت‌های بزرگ و به‌ویژه رهبران اثرگذار در انقلاب‌های مهم، همواره از علاقه‌مندی‌های اقشار کتاب‌خوان جامعه بوده است.

سید روح‌الله موسوی خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، شخصیتی چندبُعدی است که مطالعه و شناخت ابعاد زندگی او، هم در فهم تاریخ معاصر مؤثر است و هم می‌تواند در تصمیم‌گیری برای افق‌های آینده مؤثر باشد.

هادی حکیمیان، نویسنده توانمند و پرکار یزدی که پیش از این با آثار درخشانی، چون «برج ناز» و «باغ خرمالو» با نشر شهرستان ادب همکاری داشته است، با کتاب «روح الله» به سراغ زندگی امام خمینی (ره) رفته و اثری مستند داستانی خلق کرده است.

تورق این کتاب، گواهی بر مطالعات گسترده و مراجعه نویسنده به منابع متعدد برای نگارش آن دارد. در این اثر، دوربین روایت تنها بر محور شخصیت امام (ره) متمرکز نمی‌ماند؛ بلکه برای ترسیم دقیق‌تر وقایع آن سال‌ها و درک علل کنش‌های سیاسی ایشان، در برخی فصول از منظر درباریان و مردم عادی نیز روایت می‌شود.

فصل اول: آقای شاه

شروع کتاب با روایت داستان‌گونه از حضور و سخنرانی امام در مدرسه فیضیه در عصر روز ۱۳ خرداد ۱۳۴۲ که مصادف با عاشورا است؛ همچنین شرایط خیابان‌های اطراف حرم حضرت معصومه (س) و جمعیت سیاهپوشی که خیابان‌های اطراف خرم در قرق آنهاست را تشریخ می‌کند.

فصل دوم: سفر فرنگ

محتوای این فصل، تشریح زندگی امام تا ۱۵ خرداد ۴۲ است و ماجرا‌هایی که امام با آنها ارتباط داشته. از جمله:

ریشه‌های خانوادگی و کودکی در خمین / کشته شدن پدر امام به دست خان‌های محلی / پیگیری عمه امام برای قصاص قاتل / اولین اقدام سیاسی امام: امضای شکواییه‎ای به مجلس علیه حاکم خمین در ۱۳ سالگی / مشارکت روح‌الله نوجوان در دفاع مسلحانه از شهر / نقش امام در تثبیت مرجعیت آیت‌الله بروجردی / نامه تند امام به پاپ درباره تشکیل دولت اسرائیل و حمایت مسیحی‌ها و.

فصل سوم: مجلس ترحیم

محتوای این فصل مربوط به دوران جوانی امام، و قدرت گرفتن رضاشاه و شروع تغییرات اساسی در کشور است:

تحصل امام در قم و اکتفا نکردن به درس‌های معمول حوزه، تحصیل ریاضیات و هیئت و فلسفه و عرفان / توصیف اینکه سیاسی بودن

فصل چهارم: آئین دوست‌یابی

از زمان رحلت آیت‌الله بروجردی آغاز شده و ضمن شرح نفوذ نیرو‌های آمریکایی به نخستین کنش‌ها و اعتراضات امام‌خمینی برای مقابله با نفوذ آمریکا و اسرائیل پرداخته شده است.

فصل پنجم: پیراهن مشکی‌ها

با خاطره‌ای از آیت‌الله خامنه‌ای درخصوص اعتراضات طلاب در قم آغاز شده و اختصاصا به ماجرای قیام پانزده خرداد می‌پردازد.

فصل ششم: بذله‌گویی با رُب دوشامبر

به سیاست‌های دین‌ستیزانه دولت اسدالله علم، اعتراضات روحانیت تحت رهبری امام‌خمینی و سپس سرکوب خونین مخالفت‌ها پرداخته است.

فصل هفتم: شخص ثالث

با حادثه اعدام انقلابی حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت ایران آغاز شده و سپس به ماجرای اعطای حق قضاوت کنسولی یا تصویب قانون کاپیتولاسیون و اعتراض شدید امام و در نهایت تبعید ایشان می‌پردازد.

فصل هشتم: نُدبه

به زندگی امام در دوران تبعید به ترکیه و سپس عراق پرداخته و در نهایت به دوران انقلاب و پیروزی نهضت امام‌خمینی می‌رسیم.

فصل نهم: امّت و امامت

به حوادث کشور در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب و نقش امام‌خمینی در عبور کشور از بحران‌های ابتدایی دهه شصت متمرکز است.

فصل دهم: ملکوت

به شیوه‌های مدیریتی امام در دوران جنگ و تحریم‌های شدید اقتصادی پرداخته و در نهایت به مراسم تشییع امام‌خمینی در بهشت زهرا می‌رسد.

آنچه «روح الله» را متمایز می‌سازد، هدف نویسنده در عدم ارائه روایتی جامع از تمام زندگی امام (ره) است. بلکه، حکیمیان در پی یافتن ریشه‌های حرکت‌های سیاسی ایشان در سال‌های پیش از انقلاب است و تلاش دارد تا چگونگی تحول آقاروح الله به امام خمینی، رهبر امت اسلام و ایران را در سیری مستند و جذاب به مخاطب نشان دهد.

کتاب «روح الله»، کاری از نشر شهرستان ادب است.

متن تقریظ رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسمه تعالی

این کتاب توانسته است چهره‌ئی نزدیک به واقع از امام خمینی ترسیم کند؛ خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده‌ی پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده، روح لطیف و زلال، امید و اعتماد به خدا .. و البته ویژگی‌های دیگری هم هست که این نویسنده به آن دست نیافته است.

امام خمینی در این کتاب ــ بحقّ ــ رهبری بزرگ و بی‌نظیر است که باور او به مردمش، نیمی از محصول کار او را تشکیل میدهد.

من هم مانند نویسنده میگویم: خدا خمینی را تا ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه برای اسلام و مسلمین نگهدارد.

مطالعه‌ی این کتاب برای نسل جوان ما بسیار سودمند است.

مرداد ۱۴۰۳