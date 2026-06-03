به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان مهر گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در جاده مهر به وراوی به خودروی پژو ۴۰۵ حامل بار مشکوک شدند و پس از دستور ایست و طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو را توقیف کردند.

سرهنگ نصراله دهقان با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو هزار و ۶۰۰ متر پارچه خارجی فاقد مجوز کشف شد افزود: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.