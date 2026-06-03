به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این کشتی گیر اصفهانی که به همراه تیم ملی به رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان آسیا اعزام شده بود در این مسابقات با کسب نشان خوشرنگ نقره عنوان نایب قهرمانی آسیا را کسب کرد.

اسماعیل ظاهر دوست نوجوان آینده دار کشتی ایران ثمره‌ی ده‌ها استعداد کشف شده کشتی اصفهان در سال‌های اخیر است که امروز افتخار آفرین ایران شده است و این مسیر برای او آغازی برای کسب افتخار‌های بیشتر و مهمتری است.

کشتی اصفهان در سال‌های اخیر با حضور مربیان با دانش، پیشکسوتان صاحب نظر و حمایت باشگاه بزرگ همراه با برنامه ریزی‌های مستمر توانسته است خود را به روز‌های پر فروغ چند دهه گذشته نزدیک‌تر کند.

رقابت کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام برگزار شد و تیم ملی کشورمان عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.