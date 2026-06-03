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ارزیابی ثبتنامکنندگان در آزمونهای سراسری اعطای مدرک دارالقرآن بسیج آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آزمونهای سراسری اعطای مدرک دارالقرآن بسیج ویژه مراکز قرآنی بسیج و مساجد است که علاوه بر اجرای طرحهای «مسبحات» و «فجر» یا در کنار آنها، برنامه مستقل حفظ را نیز اجرا کردهاند و تنها قرآنآموزانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که آموزشهای حفظ را در این مراکز به پایان رسانده باشند.
در این طرح، سطح آزمون از یک جزء تا حفظ کل قرآن متناسب با انتخاب مراکز برگزارکننده تعیین میشود و هدف آن ایجاد نظام ارزیابی یکپارچه برای سنجش دقیقتر سطح حفاظ عنوان شده است.
ثبتنام در این آزمونها از طریق سامانه مسجد پایگاه قرآن انجام شد و فرآیند اجرایی طرح طبق اعلام دبیرخانه از ۲۴ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد برای انتخاب آزمون از سوی مراکز قرآنی ادامه داشت و از ۱۰ تا ۲۴ خرداد برای برگزاری آزمون توسط ممتحنان برنامهریزی شده است.
در صورتی که قرآنآموز در آزمون مربوط به اجزایی شرکت کند که در محدوده طرحهای «مسبحات» یا «فجر» قرار دارد، امکان شرکت مجدد وی در آزمونهای آتی این دو طرح وجود نخواهد داشت.
مسئولان دارالقرآن بسیج هدف از اجرای این آزمونها را استانداردسازی فرآیند اعطای مدارک تخصصی، ارتقای کیفیت آموزش حفظ قرآن و ایجاد انگیزه در میان قرآنآموزان عنوان کردهاند.
مدیران مراکز دارالقرآن بسیج برای انتخاب آزمون میتوانند از طریق سامانه قرآندوست https://qurandoost.ir اقدام کنند.