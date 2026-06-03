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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان سنجش و آموزش کشور در اطلاعیه تاریخ برگزاری آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ برای رشتههای باآزمون را اعلام کرد.
پیرو انتشار اطلاعیه و دفترچه راهنمای ثبتنام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، به اطلاع متقاضیان میرساند، آزمون آن دسته از مجموعههای ثبت نامی که پذیرش آنها با آزمون است در روز جمعه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ برگزار خواهد شد.