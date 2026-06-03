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با توجه به موقعیت راهبردی لارستان و ظرفیتهای تجاری این منطقه، توسعه مسیرهای پروازی و افزایش دسترسی هوایی به مقاصد داخلی و کشورهای همسایه، بهعنوان یکی از محورهای مهم تقویت زیرساختهای حملونقل هوایی مطرح شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با توجه به جایگاه جغرافیایی و اقتصادی لارستان، ارتقای دسترسیهای هوایی این منطقه میتواند نقش مهمی در تسهیل ارتباطات تجاری، اقتصادی و مسافری با سایر نقاط کشور و کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشد.
بر اساس این گزارش، توسعه پروازها از مبدأ لارستان به مقاصد داخلی و همچنین برنامهریزی برای گسترش ارتباطات هوایی با کشورهای جنوبی خلیج فارس، از جمله اقداماتی است که میتواند در تقویت جایگاه منطقه ویژه اقتصادی لار و افزایش مبادلات منطقهای مؤثر باشد.
در حال حاضر، برخی پروازهای داخلی از این مبدأ به شهرهای تهران، مشهد، شیراز و آبادان انجام میشود و بررسیها برای افزایش مقاصد و ظرفیت پروازی ادامه دارد.
مسئولان و فعالان حوزه حملونقل هوایی معتقدند توسعه ناوگان، بهبود زیرساختها و گسترش مسیرهای پروازی میتواند زمینهساز افزایش سطح خدمات و تسهیل جابهجایی مسافران و فعالان اقتصادی در این منطقه شود.